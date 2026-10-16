США столкнулись с нехваткой ракет для ПВО Patriot и THAAD. Об этом говорится в материале CBS News. Собеседник издания, экс-генерал армии, объяснил, что нехватка средств ПВО у США наблюдалась еще до войны с Ираном.
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