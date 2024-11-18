Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова

Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова

Интересная жизнь с Vera Star К руководству Первого канала давно накопилась столько вопросов, что когда случится чудо и несменяемый Эрнст наконец отдаст бразды правления своему преемнику, тому придется долго разгребать то, что за долгие десятилетия наворотил Константин Львович.

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