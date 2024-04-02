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Майские праздники в этом году у астраханцев начнутся в апреле

Майские праздники в этом году у астраханцев начнутся в апреле

Министерство труда РФ опубликовало график выходных на весну 2024 года. Праздники в этот раз будут разбиты на два этапа: красные дни календаря, посвященные Первомаю (Мир! Труд! Май!) начнутся в воскресенье, 28 апреля, и завершатся 1 мая, в среду.

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