Майские праздники в этом году у астраханцев начнутся в апреле

Министерство труда РФ опубликовало график выходных на весну 2024 года. Праздники в этот раз будут разбиты на два этапа: красные дни календаря, посвященные Первомаю (Мир! Труд! Май!) начнутся в воскресенье, 28 апреля, и завершатся 1 мая, в среду.