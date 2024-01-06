РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Вечером 1 января? Как раз время, чтобы долететь из куева до сша. После новогоднего поздравления армии России укрорейху.В США усмотрели с...
  • Серж Серов
    ....единственное решение для Запада,но не для России...В Британии назвал...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, азиатские животные лютуют.Изрезанное тело м...

Посольство РФ: США вредят оппонентам обвинениями в нарушении прав верующих

США при помощи обвинений в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих сводят счеты с геополитическими оппонентами и пытаются вмешаться в их внутреннюю политику, заявили 6 января в посольстве России в Вашингтоне в ответ на заявление Госдепа о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх