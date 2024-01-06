Посольство РФ: США вредят оппонентам обвинениями в нарушении прав верующих

США при помощи обвинений в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих сводят счеты с геополитическими оппонентами и пытаются вмешаться в их внутреннюю политику, заявили 6 января в посольстве России в Вашингтоне в ответ на заявление Госдепа о включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих.