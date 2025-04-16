Группировка войск «Восток» уничтожила за сутки шесть пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Восточная группировка войск уничтожила за прошедшие сутки четыре беспилотника самолетного типа и пять коптеров «Баба-яга», а также шесть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.
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