«Был Белый — стал Беглый». Комик Руслан Белый остался без выбора

Жизнь сбежавших из России артистов оказалась весьма невзрачной. На Западе их особо никто не ждал, к тому же они часто не владеют языками тех стран, в которых поселились — а это означает полную невозможность профильной занятости.
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