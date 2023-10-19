Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс человек

Размер выплаты составит 40 тыс. руб. Мэр Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой, информирует Агентство городских новостей «Москва» Отмечается, что выплату получат 1,9 тыс.
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