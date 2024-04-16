Эксперт Линда Рыжих: в мае повысят пенсии работников угольной промышленности

В мае повышение пенсии ждет работников угольной промышленности – и не только.Сразу нескольким группам пенсионеров в мае повысят пенсии – об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.