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Эксперт Линда Рыжих: в мае повысят пенсии работников угольной промышленности

Эксперт Линда Рыжих: в мае повысят пенсии работников угольной промышленности

В мае повышение пенсии ждет работников угольной промышленности – и не только.Сразу нескольким группам пенсионеров в мае повысят пенсии – об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

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