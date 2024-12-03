Один из создателей “Аркейна”попытался ответить на претензии зрителей к фин...

Один из создателей “Аркейна”попытался ответить на претензии зрителей к финалу второго сезонаКритика некоторых поклонников второго сезона анимационного сериала “Аркейн” – а именно его финального эпизода – побудила соавтора сериала Кристиана Линке выступить с разъяснениями.
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