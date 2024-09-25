В Госдуме рассказали о доработке программы долгосрочных сбережений

Власти обсуждают изменения в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель совета Ассоциации российских банков (АРБ) Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии