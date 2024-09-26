Программы "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлены до 2030 года. Поручивший сделать это президент РФ Владимир Путин уже получил доклад кабмина.
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Программы "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлены до 2030 года. Поручивший сделать это президент РФ Владимир Путин уже получил доклад кабмина.