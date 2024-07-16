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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

В колледжах Москвы идет приемная кампания С помощью сервиса Московской электронной школы столичные девятиклассники и их родители могут узнать результаты профориентационного тестирования и рекомендации наставников по выбору колледжа.

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