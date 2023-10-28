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Поварёнок с лучшими рецептами

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Картофельная запеканка в яично-сырной заливке

Картофельная запеканка в яично-сырной заливке

Если вы очень любите картофель, но картофельное пюре, жаренная и классическая запеченная картошка уже надоели, а хочется что-то совершенно нового и необычного по вкусу, тогда обязательно приготовьте картофельную запеканку в яично-сырной заливке.

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