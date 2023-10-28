Картофельная запеканка в яично-сырной заливке

Если вы очень любите картофель, но картофельное пюре, жаренная и классическая запеченная картошка уже надоели, а хочется что-то совершенно нового и необычного по вкусу, тогда обязательно приготовьте картофельную запеканку в яично-сырной заливке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии