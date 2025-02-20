Пакистан депортирует всех беженцев из Афганистана

Пакистан будет депортировать всех находящихся в стране беженцев из Афганистана. Такое заявление сделал Сардар Ахмад Шакиб, временный поверенный в делах Афганистана в Пакистане, сообщает «Российская газета».
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