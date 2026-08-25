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Царьград

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Эксперт предупредил о возможных последствиях доступа Росфинмониторинга к СБП и системе "Мир"

Эксперт предупредил о возможных последствиях доступа Росфинмониторинга к СБП и системе "Мир"

Новые правила могут усилить контроль за переводами между гражданами и повысить интерес к наличным. Своим экспертным мнением о нововведении поделился с "Царьградом" кандидат экономических наук Андрей Бархота.

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