Рябков сообщил, что Гросси проведет в РФ рабочие контакты с "Росатомом"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в России проведет контакты по линии государственной корпорации "Росатом", во время поездки встреча президента РФ Владимира Путина с главой МАГАТЭ не ожидается, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.