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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Зачем перекрашивали московский Кремль?

Зачем перекрашивали московский Кремль?

Кремль был изначально красным, но в XVIII веке он был побелен по обычаям того времени.Белым его увидел и Наполеон.

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