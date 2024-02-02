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Закон, порядок, государство

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Первыми отбили контрнаступление ВСУ: с героями СВО познакомились школьники Уссурийска

Первыми отбили контрнаступление ВСУ: с героями СВО познакомились школьники Уссурийска

Урок мужества "Есть такая профессия — Родину защищать" (6+) прошел в школе № 25 Уссурийска. Разговор о важном провели руководители отделений "Боевого братства", а также участники специальной военной операции с позывными "Миллионер" и "Феофан".

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