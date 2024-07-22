CNN: более 500 тысяч солдат НАТО приведены в состояние повышенной готовности

REUTERS/Johanna Geron Более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сообщает 21 июля телеканал CNN со ссылкой на представителя Североатлантического альянса Фараху Дахлаллаху.
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