Рыболовлев хочет уволить тренера «Монако» Клемана, вице-президента Петрова и спортивного директора Митчелла

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен уволить ряд сотрудников. Российский бизнесмен недоволен результатами команды и решил уволить вице-президента Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии