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Рыболовлев хочет уволить тренера «Монако» Клемана, вице-президента Петрова и спортивного директора Митчелла

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен уволить ряд сотрудников. Российский бизнесмен недоволен результатами команды и решил уволить вице-президента Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

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