❗️⚡️Американский автомобилевоз Defender прибыл в Бремерхафен, наиболее вероятно с очередным грузом тяжелой техники для ВСУ.
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❗️⚡️Американский автомобилевоз Defender прибыл в Бремерхафен, наиболее вероятно с очередным грузом тяжелой техники для ВСУ.