СМИ: на Марию Пономаренко завели новое уголовное дело

Свою вину осужденная за дискредитацию ВС РФ активистка отрицает На журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о спецоперации, завели второе уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии