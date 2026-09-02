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Россиянам рассказали, в каких случаях работник может получить оплачиваемый отгул

Россиянам рассказали, в каких случаях работник может получить оплачиваемый отгул

Правила предоставления отдыха зависят от конкретной ситуации Российские работники в ряде случаев могут рассчитывать на дополнительное время отдыха или оплачиваемый выходной.

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