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Царьград

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Daily Mail: Жара 2026 привела к росту численности клопов в Европе

Daily Mail: Жара 2026 привела к росту численности клопов в Европе

Эксперт Ричард Нейлор сообщил, что аномальная жара в Европе летом 2026 года привела к увеличению численности постельных клопов.

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