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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Алкоголь-похититель здоровья´.

´Алкоголь-похититель здоровья´.

08.02.2024 представителем ГУК ´Дворец искусств г.Бобруйска´ Давидович Н.С., культорганизатором отдела по работе с детьми, руководителем клуба ´Подросток´, с учащимися, признанными находящимися в социально опасном положении, а так же с учашимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, была проведена информационная программа ´А .

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