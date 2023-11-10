Готовившего теракты против российских военных украинца отдали под суд

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело 34-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко, обвиняемого в подготовке терактов на трех объектах, где располагались российские военнослужащие.
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