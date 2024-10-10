Профессор Хельсинкского университета и специалист по геополитике Туомас Малинен считает, что главными угрозами для Европы являются НАТО и интернет-сообщество NAFO, созданное для распространения русофобии.
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