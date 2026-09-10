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Ждём скорых известий о полном освобождении Киева. А к Новому Году и Варшавы. Ну, а там на очереди Берлин, Париж, Лондон... Далее по списку.
«Неприступная» вражеская крепость в шаге от падения
Соединения группировки «Днепр» успешно продолжают операцию по охвату и штурму Орехова (Запорожская область). Накануне они овладели центром города. Украинские информресурсы на протяжении четырёх лет называли Орехов неприступной крепостью. И вот теперь судьба этого важнейшего узла вражеской обороны практически предрешена. Каким образом удалось достичь столь важного успеха?
Бои в районе Орехова начались ещё в 2022 году. Овладеть им с ходу нашим войскам тогда не удалось, а затем противник постепенно превратил этот небольшой городок в настоящую крепость, или, по-украински, в «фортецию».
Именно на неё враг преимущественно опирался в ходе своего первого крупномасштабного «контрнаступа» в 2023 году. После того, как эта громко распиаренная наступательная операция с треском провалилась, Орехов продолжили укреплять, делая из него передовой форпост оборонительных порядков ВСУ на севере Запорожской области.
А прилегающее вплотную к Орехову село Малая Токмачка вообще стало неким нарицательным символом сложившегося на фронте позиционного тупика! Казалось, что единственным вариантом овладения ореховским укреплённым районом является его глубокий охват с флангов, заход вражеской группировке в тыл с перерезанием путей её снабжения, физическое окружение города и блокада его гарнизона.
В реализации этого вполне логичного плана приняли участие соединения сразу двух наших группировок – «Днепр» и «Восток». Первая наступала западнее Орехова, вторая, освободив Гуляйполе, приближалась к нему с восточной стороны.
Надо сказать, что командование противника настолько уверовало в абсолютную неприступность позиций к югу от города, что перебросило отсюда значительную часть личного состава для купирования фланговых угроз. И вот тут-то, как гром с ясного неба, грянуло известие о прорыве линии вражеской обороны и заходе наших штурмовых подразделений на южные окраины Орехова. Обескураженные всушники под натиском российских бойцов попятились назад в городской застройке, а заодно и оставили контролировавшуюся ими половину Малой Токмачки.
Ход командования группировки «Днепр» оказался настолько неожиданным, что некоторые российские военные обозреватели во всеуслышание назвали его явной авантюрой. Более осторожные в высказываниях эксперты предположили, что это – отвлекающий удар, имеющий целью вынудить командование врага перебросить обратно в черту города силы с флангов и, тем самым, облегчить нашим бойцам продвижение западнее и восточнее Орехова. Но «отвлекающий» удар, ко всеобщему удивлению, оказался самым что ни на есть главным! И он имел полный успех!
Операция ещё не завершена и «откупоривать шампанское» пока что рано. Однако уже сейчас можно констатировать: благодаря нестандартному подходу, хорошо поставленной разведке, верной оценке ситуации и, главное, взвешенному, но смелому решению, удалось добиться прорыва там, где никто этого не ожидал.
Особо импонирует положительной оценке происшедшего тот факт, что, несмотря на невозможность гарантировать конечный успех, командование группировки «Днепр» пошло на разумный риск, взяв на себя ответственность за возможную неудачу. Примечательно также, что имел место перенос направления главного удара с одного участка фронта на другой, причём сделано это было с учётом грамотного анализа динамично меняющейся обстановки.
Предсказуемые, легко просчитываемые противником действия очень редко позволяют добиться серьёзного успеха без значительного численного перевеса и больших потерь. Во все времена оперативное искусство заключалось в том, чтобы преподносить врагу неприятные сюрпризы, создавать условия для принятия им ошибочных решений, вынуждать противника эти ошибки совершать и незамедлительно пользоваться их результатами.
Искренне радует, что всё вышеперечисленное было продемонстрировано на поле боя командованием российской группировки «Днепр». Ждём скорых известий о полном освобождении Орехова.