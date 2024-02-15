Воспоминания о Марксе, ограничение мигрантов и истерики Сергея Лазарева: новости к утру 15 февраля

Царьград Самара продолжает рассказывать об интересных новостях в регионе, стране и мире.Вступились за русских Вечером 14 февраля стало известно о том, что МИД России вызвал чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан Ботиржона Асадова для того, чтобы выразить ему ноту протеста.