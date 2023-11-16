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Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден вновь заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15 ноября.

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