Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден вновь заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором. Такое мнение он высказал на пресс-конференции после встречи с китайским лидером на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15 ноября.