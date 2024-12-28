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Гонконг (ATP). Рублев начнет матчем против Сафиуллина или Марожана, Хачанов – против Шаповалова или Нисикори

Гонконг (ATP). Рублев начнет матчем против Сафиуллина или Марожана, Хачанов – против Шаповалова или Нисикори

Действующий чемпион Андрей Рублев (1) во втором круге встретится с победителем матча между Романом Сафиуллиным и Фабианом Марожаном.

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