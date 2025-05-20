ПИК, провайдер и покойный паб: как Ляхова всех подключила к Абрамовичу

ФАС, наконец, выдала по зубам тем, кто строит не дома, а цифровые заповедники. Проблемы с доступом к интернету, говорите? Ну да, если ты живёшь в московском ЖК от ПИКа, приготовься: твой единственный путь в онлайн - это «Ловител».
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