Вся автоиндустрия на одной площадке: Московское Автошоу возвращается

С 13 по 15 ноября выставочный комплекс станет эпицентром автомобильной культуры. Выставка возрождает лучшие традиции классических мотор-шоу: организаторы не скрывают амбиций и планируют со временем вернуть Москву в календарь главных автосалонов ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым