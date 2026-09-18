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5koleso.ru

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Вся автоиндустрия на одной площадке: Московское Автошоу возвращается

С 13 по 15 ноября выставочный комплекс станет эпицентром автомобильной культуры. Выставка возрождает лучшие традиции классических мотор-шоу: организаторы не скрывают амбиций и планируют со временем вернуть Москву в календарь главных автосалонов ….

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