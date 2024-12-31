United Cup. 1/4 финала. Казахстан сыграет с Германией, Китай – с США

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. United Cup Сидней, Перт, Австралия 27 декабря 2024 – 5 января 2025 Призовой фонд – 11 170 000 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала Казахстан – Германия Елена Рыбакина (Казахстан) – Лаура Зигемунд (Германия) Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Зверев (Германия) Елена Рыбакина / Александр Шевченко (Казахстан) – Лаура Зигемунд / Александр Зверев (Германия) США – Китай Коко Гауфф (США) – Синью Гао (Китай) Тэйлор Фриц (США) – Чжичжэнь Чжан (Китай) Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Чжан Шуай / Фацзин Сунь (Китай).
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