Пособия для семей с детьми 2025: каких главных прибавок ждать россиянам Ирэн ОрлонскаяСемьи, воспитывающие детей, имеют возможность получать социальные пособия как от федерального правительства, так и от местных властей.
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