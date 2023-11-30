Полковник Макгрегор: политика Байдена сделала Путина сильнее, чем когда-либо

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с каналом Daniel Davis / Deep Dive выразил мнение, что президент США Джо Байден сделал лидера РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо.
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