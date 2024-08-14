История Земли как календарный год

﻿﻿Человеческий мозг, особенно детский, с трудом представляет себе числа большие, чем 1000, не говоря уже о миллионах и миллиардах, поэтому в курсе пятого класса я для простоты объединил Землю и человечество с историей как календарный год: Земля появится в 00:00 1 января, а мы — в 23:59:59 31 декабря.