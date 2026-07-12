Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем рыбака

Уважаемые астраханцы! Дорогие труженики рыбохозяйственной отрасли, ветераны, любители рыбалки! Поздравляю вас с Днём рыбака — одним из самых любимых и по-настоящему народных праздников нашего региона! Для Астраханской области этот праздник имеет особое значение: рыболовство на протяжении веков остаётся неотъемлемой частью нашей истории, культуры и экономики.