Собянин рассказал, что ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения

В проекте «Молодежь Москвы» они выступают организаторами, соавторами инициатив, ведут живой диалог с юными москвичамиВ Москве ветераны и участники специальной военной операции все чаще становятся наставниками для молодежи, участвуя в патриотических мероприятиях проекта «Молодежь Москвы».