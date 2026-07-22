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Собянин рассказал, что ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения

Собянин рассказал, что ветераны СВО становятся наставниками для подрастающего поколения

В проекте «Молодежь Москвы» они выступают организаторами, соавторами инициатив, ведут живой диалог с юными москвичамиВ Москве ветераны и участники специальной военной операции все чаще становятся наставниками для молодежи, участвуя в патриотических мероприятиях проекта «Молодежь Москвы».

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