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Трент о Салахе: «Статистика говорит сама за себя, Мохамед войдет в историю, но внукам я буду рассказывать о том, как он вдохновлял игроков и каким лидером был»

Трент о Салахе: «Статистика говорит сама за себя, Мохамед войдет в историю, но внукам я буду рассказывать о том, как он вдохновлял игроков и каким лидером был»

«Люди, которые встречаются с ним каждый день, видят, как он работает, как относится к игре, как ее уважает – вот истинное проявление того, чего он добился.

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