Расследование подрыва «Северных потоков» играет на руку планам России разделить НАТО

За два года, прошедшие с тех пор, как диверсанты заложили взрывчатку на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» — газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря и соединяющих Россию с Германией, — подозрения пали на нескольких возможных виновников.
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