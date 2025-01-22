Новые власти Сирии расторгли договор с Россией об аренде порта Тартус Новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом Тартус, где располагается пункт материально-технического обслуживания российского флота.
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Наверняка, договор с САР был с двусторонними обязательствами. Значит, Сирия лишится каких-то "плюшек" от России. Не пропадем. Жаль, конечно. Но "война - это, брат война".
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