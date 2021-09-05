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МИЛОНОВ, БУЗОВА И ГИМНЫ

МИЛОНОВ, БУЗОВА И ГИМНЫ

Питерский депутат Думы Милонов, человек, более, чем известный и в своём городе, и за его пределами, сделал отечественной системе образования трогательное предложение, долженствующее оторвать симпатии юных поколений от прослушивания Ольги Бузовой.

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