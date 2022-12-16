Юрий Семин: «Кто скажет, что ван Галу много лет? Мыслит быстро, эффективно и правильно»

Юрий Семин высоко отозвался о Луи ван Гале, который на ЧМ-2022 тренировал сборную Нидерландов. – Ван Гал сказал, что автор гола [Аргентине] Вегорст «привез» его из «Бешикташа», где играет, и они его долго наигрывали.