Юрий Семин: «Кто скажет, что ван Галу много лет? Мыслит быстро, эффективно и правильно»

Юрий Семин высоко отозвался о Луи ван Гале, который на ЧМ-2022 тренировал сборную Нидерландов. – Ван Гал сказал, что автор гола [Аргентине] Вегорст «привез» его из «Бешикташа», где играет, и они его долго наигрывали.
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