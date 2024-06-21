Огромную свалку отходов нашли в одним из районов Калужской области

На заброшенной территории в Медынском районе Калужской области нашли огромную несанкционированную свалку отходовНа заброшенной территории в Медынском районе Калужской области нашли огромную несанкционированную свалку отходов.
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