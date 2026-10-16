Президент РФ отметил, что с начала года под контроль России перешло около 6,5 тыс. кв. км территорий, а ЛНР находится под полным контролем.
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