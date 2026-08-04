Владимирские ЗАГСы назвали редкие имена новорождённых: Абигейл и Гордей

Лето-2026 определяет тенденции не только в мире моды, но и в выборе имён для новорождённых. Сотрудники городского ЗАГСа проанализировали записи актов о рождении за июль и составили рейтинг самых распространённых и редких имён.
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