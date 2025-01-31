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Журналист Карлсон заявил о продаже Зеленским Украины

Журналист Карлсон заявил о продаже Зеленским Украины

Американский журналист Такер Карлсон 31 января заявил, что непопулярность президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) среди граждан страны связана с продажей им государства и прислуживании Западу.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Правильно Карлсон заявил. МЫ ЭТО ДАВНО ЗНАЕМ. А у украинского народа эта сука спросила - хотят ли они продаться ЯНКИ?...
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20 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Киевская власть уже продала коллективному Западу больше половины территории Украины. Россия отвоевывает территории. Военные трофеи.
Ответить
1 час.
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