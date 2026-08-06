С 1 сентября в России стандартизируют билеты на общественный транспорт

В них появится обязательный набор данных — это защитит права пассажиров и сократит число "серых" билетов С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила оформления билетов на общественный транспорт — они станут едиными по всей стране.
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