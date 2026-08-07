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Срочно! В Геленджике и Новороссийске громко - работает ПВО: рекомендуется уйти с пляжей

Срочно! В Геленджике и Новороссийске громко - работает ПВО: рекомендуется уйти с пляжей

 В Новороссийске и Геленджике идёт отражение атаки БПЛА Об этом сообщили главы городов Андрей Кравченко и Алексей Богодистов.

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